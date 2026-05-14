García Mateo y Rubio se medirán este viernes en la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la UVigo

Carmen García Mateo y Belén Rubio. - DUVI

VIGO 14 May. (EUROPA PRESS) -

Carmen García Mateo y Belén Rubio se medirán este viernes en la segunda vuelta de las elecciones al rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo), tras quedar en primera y segunda posición, respectivamente, en la votación del pasado miércoles.

La semana pasada ninguno de los tres candidatos consiguió contar con al menos el 50% de los apoyos; un porcentaje que les permitiría proclamarse rector o rectora del centro académico sin necesidad de segunda vuelta. Por ello, este viernes la comunidad educativa tendrá que volver a las urnas.

En concreto, García Mateo cosechó algo más del 40% de los votos ponderados, mientras que Belén Rubio rondó el 34%. Por su parte, el tercer candidato, Jacobo Porteiro, no consiguió quedar entre las dos primeras posiciones, al recabar algo menos del 26% de las papeletas.

Por sectores, García Mateo fue la más votada entre los profesores y el personal docente investigador con vinculación permanente a la UVigo, así como entre los alumnos y el personal técnico, de gestión y de administración. Por su parte, Rubio obtuvo el mejor resultado entre el resto de docentes.

Este viernes se procederá a la segunda vuelta, esperando que a última hora de la tarde ya se conozcan los resultados provisionales, que desvelarán cuál de las dos se proclamará la nueva rectora de la UVigo.

Tras la primera vuelta de las elecciones, ambas valoraron sus resultados, agradecieron el apoyo recibido y destacaron que, gane quién gane, la Universidade de Vigo tendrá a una mujer como rectora por primera vez en su historia.

CANDIDATAS

Carmen García Mateo es la candidata por Nós Universidade al Rectorado. Catedrática de Telecomunicaciones, cuenta con más de 35 años de carrera profesional dando clases en el centro académico.

En una entrevista concedida a Europa Press sobre su programa, ha reivindicado que negociará más financiación para la UVigo si es elegida rectora y tratará de mejorar los procesos para reducir la burocracia y ser "más ágiles".

Por su parte, Belén Rubio es la candidata de la plataforma H2040, la misma de la que forma parte el actual rector, Manuel Reigosa. La catedrática y hasta ahora vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la UVigo aboga por una planificación "sensata" de titulaciones para mantener la calidad.

En una entrevista a Europa Press, ha defendido la "especialización" de las universidades y unir capacidades para "ser más fuertes".