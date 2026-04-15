El Gobierno destina más de 13,5 millones a Galicia para luchar contra la violencia de género

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, ha informado de que destina un total de 13.551.955,09 millones de euros a Galicia para la lucha contra la violencia de género.

De ello ha informado el Ejecutivo estatal en un comunicado, en el que destaca que así lo han acordado este miércoles el Ministerio de Igualdad, las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha asignado un total de 179,8 millones de euros.

La distribución, según ha detallado el Gobierno, se ha realizado tras la autorización del Consejo de Ministras y Ministros y cumple con los criterios de reparto establecidos por la Conferencia Sectorial, máximo órgano de cogobernanza entre el Ministerio de Igualdad, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

Los más 13,5 millones de euros que recibirá Galicia están destinados a dos áreas. Por una parte, alrededor de 12,5 millones estarán dirigidos al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta partida cuenta con un total de 160 millones de euros que se han distribuido entre las comunidades, Ceuta y Melilla y que se dedicarán a financiar programas de lucha contra la violencia de género y otras formas de violencia machistas incluidas en las medidas del Pacto, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias en 2026.

PROGRAMAS AUTONÓMICOS

Finalmente, el más del millón de euros restante con los que contará Galicia se invertirán en distintos programas y planes autonómicos dirigidos a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.

En total, el Estado asignará 19,8 millones para distintos programas y planes autonómicos vinculados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.

En concreto, esta cuantía, recogida en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, financiará el desarrollo de cuatro programas a lo largo de 2026.

Se trata de programas para hacer efectivo el derecho a la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad, programas para la implementación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género y programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales y de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.