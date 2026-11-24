OURENSE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edila Noa Rouco ha afirmado que el gobierno que dirige Gonzalo Pérez Jácome no tiene intención de convocar por ahora el Consello Municipal de Igualdade debido a que la "falta de participación" hace que "no tenga sentido" hacerlo. Eso sí, ha matizado, que el órgano "no se va a suprimir" y, "si surgen demandas por parte de las organizaciones que lo integran o temas" que lo exijan, se evaluaría.

Así lo ha trasladado, tras ser consultada por Europa Press, a raíz de las críticas vertidas por el resto de grupos del Consistorio ourensano este martes.

El primero en pronunciarse al respecto ha sido el PSOE, cuyas edilas han emitido un comunicado en el que aseguraban que Noa Rouco transmitió, en la junta de área, la decisión de "suprimir" este órgano "argumentando una supuesta falta de participación" e "instando a los grupos municipales a trasladar sus aportaciones por otras vías para ser estudiadas".

Las dirigentes socialistas inciden en que esta "decisión" se traslada en vísperas del 25N, día en el que se conmemora la lucha contra la violencia machista, una cita para la que "ya no fue convocado este órgano de participación".

La portavoz municipal del PSOE y candidata a la Alcaldía, Natalia González, ha demandado al gobierno municipal que "rectifique de manera urgente" y se "comprometa a mantener, fortalecer y dotar de contenido este órgano fundamental de participación en un momento histórico tan importante para Ourense y para el conjunto del país".

"No se puede privar de participación a las organizaciones políticas, a los colectivos feministas, a las organizaciones sindicales y al tejido asociativo de la ciudad, cuya colaboración y consenso son fundamentales para seguir avanzando en igualdad y en la lucha contra la lacra de la violencia machista en nuestra ciudad", defiende.

Además, los socialistas han denunciado que el gobierno local "descarta ampliar a corto plazo el programa Xantar na Casa, pese a la existencia de lista de espera, y sigue sin avances en el proyecto del 'rueiro' femenino".

PP: "NO NOS SORPRENDE"

"Por desgracia, no nos sorprende que el gobierno municipal vaya a prescindir del Consello Municipal de Igualdade y aún menos que lo haga justo a las puertas del 25N. Durante todo el mandato, el gobierno ha demostrado que no le importa nada en materia de igualdad", ha afirmado, por su parte, Ana Méndez, portavoz de los populares en la ciudad.

A su juicio, desde la concejalía "no se está llevando a cabo nada real más allá de los actos institucionales del 25N o del 8M", y, ha agregado, "muchos de ellos vienen marcados porque la oposición también hace su labor y se exigben".

Desde el PP, ha recalcado, se lleva "todo el mandato denunciando esta parálisis y la falta de medidas efectivas en igualdad", dado que "el Ayuntamiento lleva sin un plan municipal de igualdad en vigor desde el periodo 2022-2024".

"Ahora, en lugar de avanzar y trabajar con seriedad por las mujeres y por las familias de Ourense, siguen retrocediendo y deciden eliminar el Consello Municipal dejando la igualdad en uno segundo plano", ha lamentado.

BNG: "EL DEBER DEL GOBIERNO LOCAL ES IMPULSARLO"

Por su parte, fuentes del BNG consultadas por Europa Press han ratificado que la edila habría trasladado su intención "de no convocar más" este órgano, decisión que también han lamentado.

Al respecto, apuntan que ya en el encuentro se transmitió a la representante del gobierno local que "el deber del gobierno local era fomentar la participación" y que optar por dejar de convocar el Consello "no era la solución" ante la ausencia de organizaciones que lo conforman.

"NO TENGO LA INTENCIÓN DE CONVOCARLO POR AHORA"

Noa Rouco, por su parte, ha asegurado a Europa Press que lo que trasladó en el encuentro que no tiene intención de convocar el Consello Municipal de Igualdade ante "la falta de participación, que provoca que no haya quórum".

"Entonces, no tiene sentido, porque para hablar solo con los grupos municipales ya están las juntas de área", ha continuado la edila, que ha rechazado, eso sí, que se vaya a suprimir.

"El Consello Municipal de Igualdade no se va a suprimir. No tengo intención de convocarlo por ahora porque no tiene sentido ni utilidad práctica, pero mientras no haya asuntos que tratar", ha matizado, y ha esgrimido que, si apareciesen cuestiones que requiriesen reunirlo o demandas de las organizaciones que lo integran, se analizaría.