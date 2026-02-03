El Gobierno pide a Rueda "paciencia" por el expediente de Bruselas por la AP-9, del que informará cuando "esté resuelto"

Archivo - Accidente en Rande - DGT - Archivo

A CORUÑA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que el Ejecutivo estatal informará a la Xunta del procedimiento que tramita la Comisión Europea sobre la AP-9 cuando esté "resuelto" y no "papel por papel".

Blanco se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la decisión de la Xunta de dar un mes de plazo al Ejecutivo estatal central para que le remita la documentación sobre el proceso de infracción abierto por la Comisión Europea (CE) en relación a la prórroga de la AP-9 o llevará el asunto a los tribunales.

Sobre este asunto, el delegado ha sostenido que el presidente de la Xunta tiene que tener "paciencia" porque "si no está resuelto el procedimiento" por parte de la CE parece "razonable" que "se le remita toda la documentación" y no "papel por papel".

"Tienen que tener paciencia porque la resolución no está finalizada, el procedimiento está abierto y lo que se trasladará es cumplida información una vez que el procedimiento esté resuelto", ha insistido.

Dicho esto, ha asegurado que el Ejecutivo estatal fue el único que puso encima de la mesa ayudas para los usuarios de la AP-9, unos apoyos "millonarios" para que los viajeros puedan ver "aliviados" los costes y salvar un "problema" que "generó el PP cuando firmó la ampliación de la concesión".