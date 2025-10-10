El gobierno de Santiago desdeña el cruce de "mensajes" sobre una moción de censura: "Nosotros seguimos trabajando"

La portavoz del Gobierno de Santiago de Compostela, Miriam Louzao, y el director xerente del Auditorio de Galicia, Xaquín López González. - NICOLÁS SATRIANO

Míriam Louzao, "bastante alucinada" con el debate que marca la política local en los últimos días, "no" ve visos de que pueda haber una moción

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha desdeñado los mensajes que, en los últimos días, se han cruzado "unos y otros" en relación a una hipotética moción de censura para arrebatar el bastón de mando a la nacionalista Goretti Sanmartín, y tras recalcar que, hasta ahora, "no" ha visto visos de que esa iniciativa pueda ser "real", ha proclamado: "Nosotros seguimos trabajando".

El cruce de mensajes al que aludía Louzao ha cobrado protagonismo después de que esta semana los ediles no adscritos afirmasen que la única posibilidad de que pudiesen apoyar una moción de censura sería que estuviese encabezada por Mercedes Rosón.

Los populares tomaron el guante y, al día siguiente, tanto la dirección provincial del PP, con Diego Calvo al frente, como el líder local del partido, Borja Verea, mostraron su disposición a negociar una iniciativa de este tipo con Rosón de candidata y dejaron sobre la mesa un decálogo de medidas a abordar.

Rosón, tras el movimiento del PP, se apresuró a decir que "jamás" gobernaría con los populares.

"Con total honestidad, yo estoy, la verdad, bastante alucinada. Pero bueno, lo único que tengo que decir es que, mientras unos y otros se mandaban mensajes por las redes sociales, por los medios de comunicación, pues nosotros seguimos trabajando", ha manifestado, a preguntas de los medios sobre este asunto en un acto en Santiago, Míriam Louzao.

Además, al ser cuestionada acerca de si en algún momento el gobierno de Santiago ha considerado que pudiese ser real la posibilidad de una moción de censura, la portavoz ha respondido que "no".

TRABAJANDO "CON INTENSIDAD"

Asimismo, Louzao ha incidido en que el gobierno local sigue trabajando "con intensidad" y en la búsqueda de formas de cubrir las necesidades del ayuntamiento y de los vecinos de la capital gallega. "Yo, este jueves, fui a A Coruña a una reunión, estuve en la recepción que hicimos a Sandra (Garrido) y Manu (López) de la flotilla de Gaza...", ha ejemplificado.

Ya en la pasada jornada, después de una mañana marcada por el cruce de mensajes en torno a una hipotética moción de censura en la ciudad y una vez que Rosón ya había dicho que "jamás" participaría en un gobierno de coalición con los populares, la regidora movió en redes sociales una fotografía suya en el Pazo de Raxoi con un mensaje: "Seguimos trabajando".