El gobierno de Vigo apela a la confidencialidad sobre el contrato del bus pero defiende que actuó dentro de la legalidad

VIGO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha hecho público este martes un comunicado sobre la suspensión de la licitación del nuevo contrato del bus urbano, en el que señala que dicha medida se adoptó "de acuerdo y en los términos de la ley".

El comunicado, no obstante, apela a la confidencialidad en materia de licitaciones públicas, y no concreta los motivos de la suspensión, argumentando que el gobierno local "respeta escrupulosamente la ley y a los órganos competentes en materia de contratación, los derechos corporativos, los deberes de confidencialidad y la transparencia".

Así, insiste en que el área de contratación "sigue taxativamente las normas recogidas en la ley sobre la suspensión del procedimiento de contratación, la publicación, la solicitud de información adicional a los licitadores y, por supuesto, el deber de la confidencialidad". "Lo que sería preocupante y grave es el incumplimiento de la ley y la infracción de los anteriores principios", añade.

En ese sentido, también señala que los miembros de la corporación "están advertidos" de que existe información confidencial. De hecho, en la junta de gobierno del pasado 7 de agosto se trató una "incidencia en un procedimiento de contratación" y la información se omitió en el acta publicada "por ser confidencial".

En cualquier caso, el gobierno vigués no ha confirmado si, tal y como desveló el PP, se solicitó un informe al Instituto Galego de Consumo e da Competencia por indicios de posibles prácticas colusorias en la licitación del bus (un informe que habría llegado al Ayuntamiento el pasado 8 de septiembre). Tampoco ha aludido a una supuesta "complejidad" de las propuestas y a la necesidad de pedir "aclaraciones" de los licitadores, que fue la explicación trasladada este lunes, tras conocerse la suspensión de la licitación.

Finalmente, el gobierno local ha advertido de que "cualquier actuación de la oposición con información confidencial en licitaciones públicas sobre supuestos indicios de prácticas de las empresas será responsabilidad de quien la revele".