El gobierno de Vigo avanza en la remodelación de Plaza de España, que incluye viviendas en el terreno de la gasolinera

Imagen de las parcelas de Plaza España. - AYUNTAMIENTO DE VIGO

VIGO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el próximo martes, día 3 de febrero, la gerencia de urbanismo aprobará el convenio de ejecución del planeamiento sobre las parcelas de las tres manzanas situadas entre Gran Vía y las calles Conde de Gondomar y Fernando Conde, con el objetivo de avanzar en la remodelación urbanística del entorno de la Plaza de España.

Tal como ha explicado el regidor, la primera manzana, delimitada por las cales Manuel Olivié, Conde de Gondomar y Fernando Conde, permanecerá igual, con la existente edificación catalogada y protegida (el antiguo chalé de Enrique Lorenzo).

Por su parte, la manzana dos, delimitada por las calles Santo Amaro, Conde de Gondomar y Manuel Olivié, el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) prevé una superficie de 400 metros cuadrados destinados a sistema local de espacios libres y zonas verdes que se obtendrán mediante convenio. Así, esta parcela es la única no edificada de esta manzana y será cedida al Ayuntamiento para al creación de zonas verdes.

Por último, en los terrenos que en la actualidad se encuentra la gasolinera, se prevé un edificio de vivienda colectiva con cesión de espacios verdes de más de 500 metros cuadrados a través de un convenio.

Abel Caballero ha asegurado que en estos momentos ya están en tramitación todos los convenios urbanísticos de Plaza España (a excepción de uno), lo que permitirá avanzar en la semipeatonalización de la rotonda.