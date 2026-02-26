Gómez Caamaño condena la agresión a un sanitario del Hospital de O Salnés

1063956.1.260.149.20260226173729 Archivo - El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios en el CHUS - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha condenado la agresión sufrida por un sanitario en el Hospital de O Salnés, actos "nunca justificados" pero que "caen dentro de lo que pasa a veces en los hospitales, en casos de personas que van bajo la influencia de sustancias".

Además, en declaraciones ofrecidas tras visitar la nueva sala de espera de Oncología del Hospital Clínico de Santiago, ha recordado que desde la consellería trabajan en este sentido y ha citado la modificación de la Lei de Saúde de Galicia para "proteger al máximo a todos los profesionales sanitarios".

Sobre esto, ha señalado que incluye, "no solo una parte importante de formación y educación sanitaria", sino también de sanción administrativa. "Todo para defender lo que son los derechos de los profesionales frente a este tipo de agresiones que, insisto, nunca están justificadas", ha reiterado.

COMUNICADO SEMES GALICIA

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Galicia (SEMES Galicia), en nombre de los profesionales de los Servicios de Urgencias y Emergencias de toda la Comunidad, emitía esta mañana un comunicado en el que manifestaba su "más enérgica repulsa" ante los hechos ocurridos, que se suman además a la agresión sufrida por una enfermera en Urgencias del CHUAC.

"No existe justificación alguna para la violencia. Cualquier agresión, verbal o física, a un profesional de la salud es, en última instancia, una agresión a la sociedad en su conjunto, ya que vulnera el derecho fundamental a recibir una asistencia sanitaria en un entorno seguro y de respeto", afirman.

Recuerdan además que el personal sanitario tiene la consideración de autoridad, por lo que este tipo de conductas "no pueden quedar impunes". Piden aplicar las sanciones previstas en el Código Penal, "que ya contempla las agresiones a sanitarios como delito de atentado".

HUELGA ATENCIÓN PRIMARIA

Por otra parte, el conselleiro ha confirmado que continúan las negociaciones para intentar suspender, por lo menos temporalmente, las huelgas convocadas en Atención Primaria, para el 2 de marzo por O'Mega, y para el 12 de marzo por la CIG. "El espíritu de esta consellería es dialogar de todo con todos", ha reiterado.