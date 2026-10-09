González Laxe reivindica la ayuda de Beiras "a todos los oprimidos" y espera "ver florecer" la "semilla" que dejó

Llegada del féretro de Xosé Manuel Beiras al Museo do Pobo Galego - CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Xunta Fernando González Laxe ha reivindicado la "lucha política" del histórico político nacionalista Xosé Manuel Beiras y "su ayuda a todos los oprimidos y a toda la gente que buscaba una liberación".

"Hay una semilla que hizo con otra gente en Galicia y ojalá que podamos ver florecer dentro de pocas primaveras", ha valorado en declaraciones a los medios a su llegada al homenaje a Beiras en el Museo do Pobo Galego.

González Laxe explica que es "un día amargo" y que se encuentra mal por despedir a "un amigo, un maestro, un magnífico profesor, una excelente".

Así, el expresidente socialista ha destacado que este es "un homenaje eterno" a Beiras "por lo que hizo en la facultad con mucha gente" y "en su lucha política".