González Laxe reivindica la ayuda de Beiras "a todos los oprimidos" y espera "ver florecer" la "semilla" que dejó

Llegada del féretro de Xosé Manuel Beiras al Museo do Pobo Galego
Llegada del féretro de Xosé Manuel Beiras al Museo do Pobo Galego - CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 12:38
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El expresidente de la Xunta Fernando González Laxe ha reivindicado la "lucha política" del histórico político nacionalista Xosé Manuel Beiras y "su ayuda a todos los oprimidos y a toda la gente que buscaba una liberación".

"Hay una semilla que hizo con otra gente en Galicia y ojalá que podamos ver florecer dentro de pocas primaveras", ha valorado en declaraciones a los medios a su llegada al homenaje a Beiras en el Museo do Pobo Galego.

   González Laxe explica que es "un día amargo" y que se encuentra mal por despedir a "un amigo, un maestro, un magnífico profesor, una excelente".

   Así, el expresidente socialista ha destacado que este es "un homenaje eterno" a Beiras "por lo que hizo en la facultad con mucha gente" y "en su lucha política".

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