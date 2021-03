Gonzalo Caballero da negativo en covid-19 tras el acto con la alcaldesa de Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha informado de que ha dado negativo en una PCR a la que se sometió por "prudencia" después de que trascendiese que la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, dio positivo en la covid-19, regidora con la que participó en un acto el pasado sábado.

Así lo señala en un mensaje publicado a través de su perfil de la red social Twitter, en el que explica que "por prudencia" decidió someterse a esta prueba y parar su actividad en la jornada de este jueves pese a que, según "los protocolos del ministerio y del Sergas", no le correspondía "hacer ninguna cuarentena" y debía "mantener su actividad diaria".

"Siguiendo los protocolos del ministerio y del Sergas no me corresponde hacer ninguna cuarentena y debo mantener mi actividad diaria. Así me lo dijeron ayer y esta mañana en el teléfono covid. Pero por prudencia hoy paré mi actividad e hice PCR que dio negativa. Resuelto", señala.

Precisamente, en la mañana de este jueves, el socialista comunicó que anulaba los actos en los que tenía previsto participar tras asistir el pasado sábado a un acto con Lara Méndez, quien el miércoles inició un periodo de cuarentena tras dar positivo en la covid-19.

Conforme indicaron fuentes socialistas, debido a que los rastreadores de covid-19 no se pusieron en contacto con el secretario general, se deduce que no ha sido un contacto estrecho con la regidora lucense, con la que coincidió en el evento de igualdad organizado el sábado por el PSdeG, al que también acudieron varias dirigentes socialistas.

En este sentido, las fuentes consultadas han indicado que tanto este miércoles como este jueves por la mañana, el secretario general se ha puesto en contacto con el Sergas y "le han confirmado que no le corresponde hacer cuarentena".

Pese a ello, atendiendo a un criterio "de máxima prudencia de tener toda la seguridad de que no había que hacer esa cuarentena, porque estaba recién notificado el positivo" de Lara Méndez, Caballero decidió suspender los actos que tenía agendados para este jueves.

En concreto, el líder socialista tenía previsto intervenir en la apertura del congreso de UGT en la comarca de Vigo y visitar una empresa en el Parque Tecnolóxico de Galicia, en San Cibrao das Viñas (Ourense).