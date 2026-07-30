Grupo Puentes reduce sus beneficios a 1,4 millones en 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grupo Puentes redujo su resultado neto a 1,4 millones en 2025, ejercicio en el que obtuvo una facturación global de 375,8 millones de euros y registró una cartera de negocio de 616,4 millones, un 8% superior a la que disponía a cierre de 2024.

La compañía informa en un comunicado que ha cerrado el ejercicio con un ebitda de 9,6 millones de euros y un resultado antes de impuestos de 5 millones de euros. Por su parte, el resultado neto ha sido de 1,4 millones de euros.

A través de la nota, el CEO de Grupo Puentes, Marco Antonio Hermida, destaca que, "a pesar del descenso de las cifras respecto al ejercicio anterior, en 2025 se ha consolidado el ciclo de crecimiento", lo cual, según indica, "evidencia la capacidad de ejecución de la compañía y su posicionamiento".

En este sentido, atribuyó la caída de los ingresos, un 13,4% menos que en 2024, y del ebitda (9,6 millones frente a los 14 del año anterior) a la fase de producción en 2024 de varios proyectos de gran envergadura.

Por otra parte, en 2024 se produjo la venta de activos concesionales, como parte de la estrategia de rotación de este tipo de activos, que también generó un impacto extraordinario en los resultados de ese ejercicio.

"MODELO OPERATIVO SÓLIDO"

Marco Antonio Hermida asegura que "Grupo Puentes ha construido un modelo operativo sólido, una base internacional diversificada y una cartera de negocio que permiten desarrollar la actividad con visión a largo plazo y poner el foco en el crecimiento".

Esta capacidad, añade, "se refleja en el aumento del equipo humano en 2025", cuando la compañía alcanzó los 2.100 profesionales en plantilla, frente a los 1.330 con los que contaba en 2024. "Un incremento del 57,8% y una apuesta de Grupo Puentes por el talento como palanca clave de futuro", resalta la empresa.

El grupo añade que ha continuado en su apuesta por el negocio internacional en 2025. El 53% del volumen de negocio de la compañía provino de mercados internacionales, especialmente de Latinoamérica (Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica y El Salvador), donde desarrolla proyectos de complejidad como la red hospitalaria Maule, en Chile, o el puente binacional General Manuel José Arce, en la frontera de El Salvador con Guatemala.

En España, Grupo Puentes continúa su negocio con proyectos como el tramo de AVE entre Antequera y Granada o el Hospital Nuevo Montecelo, en Pontevedra.