La Guardia Civil destaca la calidad de las falsificaciones, con QR original, del grupo criminal entre Galicia y Portugal

Agentes en la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, a 10 de noviembre de 2026, en Ourense, Galicia (España), acompañados del subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, en el marco de la operación 'Malabis' - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ourense ha destacado la alta calidad de los efectos falsificados por la organización criminal que operaba desde territorios de Ourense, Portugal y Madrid, cuyas prendas contenían incluso etiquetado y código QR que "remitía a las páginas web de las marcas".

"La dimensión de las aprehensiones, la calidad de los efectos unida al flujo económico nos hace pensar que no estamos ante algo aislado, sino ante un sistema organizado y consolidado de distribución de efectos falsificados", ha trasladado el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, Juan José López, en una rueda de prensa este martes.

La operación --aún abierta y efectuada por la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana de Portugal-- ha culminado con la detención de seis personas como presuntos autores de delitos contra la propiedad intelectual, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Estos seis investigados fueron puestos a disposición judicial que ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Según han recalcado los agentes, en el territorio nacional se han incautado cerca de 80.000 efectos falsificados, junto a unos 40.000 efectos aprehendidos en Portugal, lo que supone un total de más de 50 toneladas de material y un valor estimado de 20 millones de euros de beneficios, con una treintena de marcas "líderes" afectadas.

18 MESES DE INVESTIGACIÓN

En concreto, la investigación de los hechos se desarrolló durante unos 18 meses, durante el transcurso de la cual se efectuaron registros en España y en Portugal. En el caso de Galicia, se realizaron siete registros en la provincia de Ourense: cuatro en Verín, dos en Xinzo de Limia y uno en A Gudiña.

Tal y como han indicado, los comienzos de la investigación se remontan a finales del año 2023, cuando la Guardia Civil ourensana recibió información de otras incautaciones de falsificaciones por parte de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Guernica (PAFIF). "Nos refieren que, en junio y octubre del 2023, se incautan de unas 400 prendas falsificadas cuyo remitente estaría asentado en la localidad de Xinzo de Limia", ha explicado Juan José López.

Así, la primera intervención en la provincia de Ourense se produce el 18 de marzo de 2024, con unas 2.800 falsificaciones incautadas. A continuación, los agentes han destacado otras aprehensiones realizadas a partir de enero de 2026, entre ellas, el 23 de enero en Portugal con unos 1.800 pares de zapatillas intervenidas, o el 12 de junio de este mismo año en territorio nacional con 25.000 equipaciones de fútbol incautadas.

También, durante una operación conducida por la Europol en Madrid, se intervinieron 41.049 efectos falsificados, que provenían de dos plataformas ubicadas en Portugal, "de las múltiples que utilizaban". Ese mismo día, se intervinieron más de 6.000 prendas territorio portugués, "preparadas para remitir desde dos plataformas portuguesas a este gran centro logístico en Madrid".

De los efectos intervenidos, los agentes han señalado que el 80% se corresponden con prendas de origen textil, en torno al 20% son zapatillas y cerca de un 1% se corresponden con perfumes y gafas de sol, principalmente.

"Tenían una logística muy práctica con carácter transnacional. Los miembros de la organización utilizaban varios vehículos, mayoritariamente furgonetas, que podían realizar al día 300 kilometros entre las plataformas logísticas de la provincia y de Portugal. Así se garantizaba gestionar un gran volumen de mercancía y mantener continuamente activa una cadena de instrucción de estos productos", ha añadido el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense.

Asimismo, el teniente coronel jefe de la Comandancia de Ourense, Rafael Berguillo, ha recalcado que ya hubo una operación similar en el año 2013 y ha explicado que algunos de los implicados se relacionan con esa primera investigación. "Son efectivos que se han profesionalizado en este arte, hasta el punto de que los propios peritos reconocen la calidad de las falsificaciones y el enorme movimiento de capital que eso supone", ha añadido.

UN VALOR ESTIMADO DE 20 MILLONES DE EUROS

Así, Juan José López ha subrayado que el valor estimado de la organización en relación a su actividad ilícita ronda los 20 millones de euros, de los cuales un 80% se recibía a través de contrarembolsos y un 20% se recibía a través de cheques bancarios, transferencias o bizums, localizánse incluso remesas de dinero que estaban ocultas.

Para resaltar la magnitud de los ingresos, López ha explicado que desde mayo de 2025 hasta septiembre de 2026, un miembro de la organización llegó a recibir más de 2,1 millones de euros en efectivo; y, en el mes de septiembre de 2025, el considerado como líder o colíder recibió más de 250.000 euros en efectivo.

Según ha señalado el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, la operación --denominada 'Malabis'-- permanece abierta y la Guardia Civil continúa investigando el destino del dinero, su utilización o los canales de ramificación con respecto al entramado de las falsificaciones --fundamentalmente elaboradas en Asia--.

Así, Santos ha aprovechado para celebrar el "éxito completo" de la operación aún en curso y para felicitar "encarecidamente" a los agentes, celebrando que investigaciones como esta "manifiestan que la provincia de Ourense no es agradable para los delincuentes".