La Guardia Civil detiene a un vecino de O Barco de Valdeorras (Ourense) tras incautarle 50 gramos de cocaína - EUROPA PRESS
OURENSE 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de A Rúa (Ourense) ha dentenido a un vecino del municipio ourensano de O Barco de Valdeorras tras incautarle 50 gramos de cocaína.
Según ha informado la Comandancia, el operativo de vigilancia en Zonas de Ocio procedió a la detención del hombre --de 35 años-- durante este pasado jueves.
En este caso, el detenido portaba encima 50 gramos de cocaína, siendo así el presunto autor de un delito contra la salud pública y tráfico de drogas.