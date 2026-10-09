La Guardia Civil detiene a un vecino de Cangas tras intervenirle más de 5,4 kilos de hachís y 157 gramos de cocaína - GUARDIA CIVIL
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Cangas como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras intervenirle más de 5,4 kilogramos de hachís y 157 gramos de cocaína.
Según ha informado la Comandancia en un comunicado, la detención se produjo en el marco de un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana, durante el cual los agentes dieron el alto al vehículo que conducía el hombre, de 38 años de edad.
Así, los agentes procedieron al registro del turismo, en cuyo interior localizaron 280,30 gramos de hachís y 157 gramos de cocaína, por lo que procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.
INGRESO EN PRISIÓN
En esta línea, tras realizar un segundo registro en otro vehículo relacionado con el detenido, se localizaron otros 5.174 gramos de hachís. En total, la actuación permitió intervenir 5.454,30 gramos de hachís y 157 gramos de cocaína.
Una vez realizadas las diligencias, el hombre fue puesto a disposición judicial este pasado jueves, decretándose finalmente su ingreso en prisión.