La Guardia Civil pide colaboración para encontrar a un vecino de Carballo de 75 años desaparecido

La Guardia Civil pide colaboración para dar con un vecino de Carballo de 75 años desaparecido desde el lunes - GUARDIA CIVIL
A CORUÑA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha pedido colaboración para encontrar a un vecino de Carballo de 75 años, José Luis Rey Rey, cuya desaparición fue comunicada en la tarde del lunes.
Según ha informado el instituto armado, el hombre salió de su domicilio sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero.
El desaparecido se desplazaba en un vehículo Peugeot 407, color negro, matrícula 1690-KKT.
La Guardia Civil pide que cualquier persona que pueda aportar información relevante o que haya visto al hombre o al vehículo descrito, se ponga en contacto de forma inmediata con el instituto armado (teléfono 062) o con los servicios de emergencia.¡