La Guardia Civil de Tráfico defiende que "está en manos de los conductores poner las soluciones" a los accidentes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Guardia Civil de Tráfico para Galicia y Asturias, el teniente coronel José Luis Ulla, declaró hoy que detrás de la mayoría de los accidentes de circulación suele estar el componente humano y, por ello, afirmó que "está en manos de los conductores poner las soluciones" para evitar siniestros.

En una entrevista en la TVG, recogida por Europa Press, José Luis Ulla apuntó que en lo que va de mes de enero en las carreteras gallegas se han registrado 29 accidentes de tráfico con 33 víctimas mortales, con lo que auguró que de seguir a este ritmo "2006 terminará de muy mala manera".

Añadió que de los 33 accidentes ocurridos, en once de ellos los ocupantes no llevaban el cinturón de seguridad. Por ello, manifestó que "está en manos de los conductores poner las soluciones".

El jefe de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia advirtió de que los conductores no deberían olvidarse de "cuatro mandamientos fundamentales": las condiciones físicas --evitar consumo de bebidas alcohólicas--; el uso de medidas de seguridad --cinturón, etc.--; mantener las condiciones adecuadas del vehículo; y "aproximarse al cumplimiento de las normas de circulación" --respeto de los límites de velocidad, etc.--.

Según dijo, las campañas de sensibilización tienen "un efecto temporal muy determinado", pero "los conductores son los dueños de su seguridad". Reconoció también que son efectivas las acciones de vigilancia y control sobre el uso del cinturón y sobre el respeto de las normas de seguridad, lo que demuestra que en los accidentes influye más el comportamiento de los conductores.