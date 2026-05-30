Hallado por un grupo de senderistas un cadáver en avanzado estado de descomposición en Monteferro, Nigrán

PONTEVEDRA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de senderistas ha localizado en la tarde de este sábado el cadáver de un varón en avanzado estado de descomposición en el alto de Monteferro, en Paxón, Nigrán (Pontevedra).

Según ha informado el CIAE 112 GAlicia, el cuerpo fue localizado en una zona de difícil acceso y los servicios de emergencias trabajan en su rescate.

Fuentes de la investigación han informado de que por el momento el cuerpo no ha sido identificado y que se trabaja para esclarecer las causas que rodean lo ocurrido.