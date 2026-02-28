Hallan el cadáver del vecino de Teo (A Coruña) desaparecido en el río Ulla

Archivo - Un buzo del GEAS busca el coche caído al mar, en el puerto de Portonovo, a 8 de febrero de 2024, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado esta tarde el cadáver del vecino de Teo (A Coruña) que había desaparecido en el río Ulla, al lado del puente de Pontevea (en A Estrada, Pontevedra), y al que medios policiales y de emergencias buscaban desde el miércoles.

El hallazgo lo realizó un amigo suyo, que lo estaba buscando y reconoció un bulto en el agua, según han informado fuentes del Instituto Armado. El cuerpo apareció a unos 200 metros de donde el desaparecido había dejado el vehículo.

Una vez su amigo dio el aviso, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil lo confirmaron y procedieron al rescate del cadáver.