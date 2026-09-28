Hallan a una persona fallecida en el río en Ribadavia (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido hallada fallecida este lunes en el río, en el municipio ourensano de Ribadavia.

Según ha informado el 112, el servicio recibió el aviso de lo ocurrido a las 20.00 horas.

Tal y como relató el particular que alertó, había una persona en el río del parque de A Veonza. El alertador ya indicaba que podía estar fallecida.

El 112 solicitó la intervención del 061, de los Bomberos de Carballiño, del GES de Ribadavia, de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Una vez allí, procedieron al rescate de la víctima, sin que ya nada se pudiese hacer por su vida.