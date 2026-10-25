Herida una persona tras salirse de la vía y volcar su coche en Melón (Ourense)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

OURENSE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida tras salirse de la vía y volcar su coche en Melón (Ourense), lo que provocó que quedase atrapada en su interior. Tras el accidente, tuvo que ser liberada por los servicios de emergencias y posteriormente trasladada al hospital.

El accidente sucedió en torno a las 21.45 horas de la noche del sábado. El particular que contactó con el 112 Galicia avisó de que un turismo se había salido en el kilómetro 265 de la A-52, con una persona herida en el interior. Esta era la única ocupante del vehículo.

La central de emergencias trasladó la información recogida al 061, los Bomberos de O Carballiño, el GES de Ribadavia y la Guardia Civil de Tráfico. Los miembros del GES tuvieron que emplear el material de excarcelación para que la persona pudiera salir del vehículo, que se encontraba volcado. El herido tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital de referencia.