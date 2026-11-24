SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los conductores de dos vehículos implicados en una colisión en la carretera N-VI, a su paso por la localidad lucense de O Corgo, han resultado heridos.

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo poco antes de las 09.00 horas de este martes frente a la Casa Consistorial del municipio.

A consecuencia del impacto, la conductora de uno de los turismos afectados quedó atrapada en el interior del habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos de Sarria.

Cuando los efectivos de emergencias lograron liberarla, la mujer fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al centro hospitalario de referencia, al igual que la persona conductora del otro vehículo.

Además de los efectivos del parque comarcal, al lugar del accidente se desplazó una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.