Heridas dos personas, una de ellas excarcelada, tras una colisión entre dos vehículos en Ponteareas

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas, y una de ellas tuvo que ser excarcelada por los Bomberos de Ponteareas, tras una colisión entre dos vehículos en la PO-254.

Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron sobre las 09.35 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, lo Bomberos de Ponteareas, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.

Así, los bomberos tuvieron que excarcelar al conductor de uno de los vehículos que estaba atrapado. Con todo, las dos personas implicadas en el accidente necesitaron asistencia sanitaria.