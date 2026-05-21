Heridas dos personas, una de ellas excarcelada, tras una colisión entre dos vehículos en Ponteareas

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia.
Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 13:30
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas resultaron heridas, y una de ellas tuvo que ser excarcelada por los Bomberos de Ponteareas, tras una colisión entre dos vehículos en la PO-254.

   Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron sobre las 09.35 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma.

   Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, lo Bomberos de Ponteareas, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.

   Así, los bomberos tuvieron que excarcelar al conductor de uno de los vehículos que estaba atrapado. Con todo, las dos personas implicadas en el accidente necesitaron asistencia sanitaria.

Contador

Contenido patrocinado