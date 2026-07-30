Un herido en una colisión entre un autobús y un turismo en Bande (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en la tarde de este jueves tras registrarse una colisión entre un autobús y un turismo en el término municipal de Bande (Ourense), según informa el 112 Galicia. El accidente se produjo sobre las 16.30 horas en la carretera OU-540, a la altura de la zona de As Maus.

El autobús involucrado, de procedencia portuguesa y que se dirigía a Francia, circulaba en ese momento sin pasajeros a bordo. Como consecuencia del impacto, el conductor del turismo sufrió heridas y requirió asistencia médica.

Por su parte, tanto el chófer del autocar como un compañero que viajaba con él resultaron ilesos. Aunque inicialmente se consideró la movilización de equipos de excarcelación, finalmente se descartó su intervención al lograr retirar al herido del vehículo sin necesidad de medios específicos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de Celanova, profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Bande.