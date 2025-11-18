Herido grave un hombre al ser arrollado en Vigo por el usuario de un patinete eléctrico que dio positivo en hachís

VIGO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años de edad, J.M.S.G., ha resultado herido grave este lunes después de ser arrollado por el usuario de un patinete eléctrico en la Avenida de Camelias en Vigo.

El accidente ocurrió sobre las 14.00 horas a la altura del número 46 de esta calle y la víctima estaba bajando de un autobús en una parada cuando fue atropellado. El usuario del patinete, que dio positivo en hachís, estaba circulando por el carril bici cuyo recorrido coincide en ese tramo con la parada.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió lesiones graves al golpearse la cabeza y entró en parada cardiorrespiratoria; un agente de la Policía Local estuvo realizando maniobras de reanimación hasta la llegada de los profesionales sanitarios.

Hasta el punto se desplazó una ambulancia de soporte vital básico con un médico del Nicolás Peña, y una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Álvaro Cunqueiro.