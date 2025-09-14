Herido un hombre tras quedar atrapado mientras cortaba un árbol en Mos (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre tuvo que ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras quedar atrapado debajo de un árbol cuando cortaba madera en la parroquia de Cela, en el municipio pontevedrés de Mos.

El suceso se produjo sobre las 15.00 horas de este domingo y fueron los profesionales sanitarios los que dieron la voz de alarma al 112 Galicia.

La central de emergencias, según ha informado, movilizó a la Guardia Civil, a los Bomberos do Baixo Miño y al GES de Mos. Con todo, cuando llegaron al punto el herido fuera retirado de debajo del árbol por familiares y por personal sanitario.

El hombre, que se encontraba en una zona de difícil acceso, fue trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.