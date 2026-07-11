Herido un hombre tras sufrir un corte con una desbrozadora en Teo (A Coruña)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido tras sufrir un corte con una desbrozadora en una finca privada en la parroquia de Cacheiras, en el municipio coruñés de Teo.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 informó a la central de emergencias de este suceso sobre las 11.30 horas.

En su comunicación, los servicios sanitarios señalaban que desplazaban hasta el punto al helicóptero medicalizado con base en Santiago, ya que un hombre había sufrido un accidente con una máquina en una finca.

Con estos datos, el 112 puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, de la Policía Local y de los efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil de la localidad.

Finalmente, el varón, debido a la importancia de las lesiones, fue trasladado en la aeronave al centro hospitalario de referencia.