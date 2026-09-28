Herido leve un agente de la Policía Nacional en una reyerta multitudinaria en O Vao de Abaixo

PONTEVEDRA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil intervinieron durante la madrugada del domingo en una reyerta multitudinaria registrada en el poblado chabolista de O Vao de Abaixo, en el término municipal de Poio (Pontevedra), en la que participaron alrededor de 70 personas pertenecientes a dos familias.

Los hechos se produjeron sobre las 3.00 horas, cuando se inició una pelea de grandes dimensiones en la que, según fuentes oficiales de la Guardia Civil, algunos de los participantes portaban armas blancas. Durante la reyerta también se produjeron lanzamientos de piedras y palos.

La intervención de los agentes permitió controlar la situación, que se prolongó durante varias horas. Efectivos de la Guardia Civil permanecieron en la zona hasta el amanecer, momento en el que el enfrentamiento había quedado ya controlado y el poblado recuperó la normalidad.

Como consecuencia del incidente, un agente de la Policía Nacional sufrió heridas de carácter leve. No se registraron, por el momento, otros heridos de gravedad.

Hasta la mañana de este lunes ninguna de las personas implicadas ha presentado denuncia por estos hechos, según han informado las mismas fuentes.

La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la pelea y determinar las causas que desencadenaron el enfrentamiento.

Algunas fuentes han apuntado a que el origen de la reyerta podría encontrarse en una discusión entre miembros de las dos familias después de la celebración de una boda. No obstante, la Guardia Civil no ha podido confirmar por el momento esta circunstancia.