Herido en O Páramo (Lugo) tras sufrir un corte en una pierna con una desbrozadora

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este jueves en O Páramo (Lugo) tras sufrir un corte en una pierna con una desbrozadora en la parroquia de Vilarmosteiro, según informa el 112 Galicia.

En concreto, el suceso ocurrió alrededor de las 12.20 horas y fue necesaria la evacuación del herido en ambulancia por los servicios sanitarios.

En la operación participaron el Servicio Gallego de Urgencias Sanitarias-061, que desplegó su helicóptero medicalizado con base en Ourense, y agentes de la Guardia Civil.