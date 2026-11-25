Infografía con cifras de hipotecas en Galicia, según la 'Estadística de Hipotecas' del Instituto Nacional de Estadística (INE) a septiembre de 2026. Las comunidades con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviend - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 12,6% en septiembre en Galicia en relación al mismo mes de 2025, hasta 1.592 operaciones, frente al incremento del 2,3% de la media, según los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, la comunidad gallega registró 2.331 hipotecas sobre fincas urbanas, entre ellas las 1.592 correspondientes a viviendas, 96 a solares y 643 a otro tipo de fincas urbanas, y 41 sobre fincas rústicas.

Hubo 1.902 cancelaciones de hipotecas en Galicia en septiembre, de ellas 1.352 correspondientes a viviendas, mientras que realizaron cambios 366.

En el conjunto estatal, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.469 préstamos, su mayor cifra en un mes de septiembre desde 2010.

DATOS ESTATALES

Con el avance interanual de septiembre, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena dos meses consecutivos de ascensos interanuales.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en septiembre en el 3,05%, frente al 3,08% de agosto. Con septiembre, ya son tres los meses consecutivos en que este indicador marca tasas superiores al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años, pero el pasado mes de julio volvió a superar esta cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el noveno mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 3,7% interanual en septiembre, hasta los 178.352 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 6,1%, hasta superar los 8.287 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,5%, se constituyó en septiembre a tipo variable, mientras que el 62,5% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,04% para las hipotecas de tipo variable y del 3,06% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 37,3% y el capital prestado, un 35,1%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda bajó un 1,6% respecto al mes previo.

En los nueve primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 4,7%, con avances del 14% en el capital prestado y del 8,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS QUE MÁS

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el noveno mes del año fueron Andalucía (8.896), Cataluña (8.490), Madrid (8.031) y Comunidad Valenciana (6.069).

Nueve comunidades firmaron el pasado mes de septiembre más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Navarra (+33,3%), única región con un incremento interanual de dos dígitos, seguida de Comunidad Valenciana (+9,9%), Cataluña (+9,1%), Madrid (+7,8%) y Canarias (+7,7%).

Por contra, se registraron descensos interanuales en ocho regiones, destacando los de Baleares (-34%), País Vasco (-18,9%), La Rioja (-17,5%), Extremadura (-12,8%) y Galicia (-12,6%).

EL TOTAL DE FINCAS HIPOTECADAS SUBE UN 3,8%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) aumentó en septiembre un 3,8% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 60.649 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 9,8% interanual en el noveno mes del año, hasta los 12.540,2 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 5,7%, con 206.767 euros.

BAJAN UN 2,1% LAS HIPOTECAS QUE CAMBIAN DE CONDICIONES

El pasado mes de septiembre un total de 12.633 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 2,1% inferior a la de igual mes de 2025.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 6.908 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 11,1% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 639, un 20,6% menos que en septiembre de 2025.

Por su parte, en 5.086 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 17,4% más que igual mes de 2025.

De las 12.633 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de septiembre, el 83,9% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.