Hombre de 36 años, con educación secundaria y trabajo fijo, el perfil del ludópata en 2019

Aumenta la preocupación por el incremento "muy significativo" de jugadores jóvenes

Hombre de 36 años de media, con educación secundaria y un trabajo fijo es el perfil que dibuja al ludópata en 2019, según ha manifestado la Asociación Gallega de Ludópatas Rehabilitados (Agalure).

Además, este patrón también se define por los problemas personales de tipo psíquico, económico, familiar y social que sufren la mayor parte de los afectados, lo que también repercute en sus parejas y en su entorno laboral.

Así lo ha establecido Agalure a raíz de analizar todos los casos que han pasado por su centro desde 2015, un ejercicio en el que la asociación atendió a 33 personas y que desde entonces la lista no ha dejado de crecer año tras año.

En 2016 fueron 89 personas las que recurrieron a los servicios de asistencia de esta organización. Posteriormente, 2017 alcanzó el pico más alto de asistidos, 120, una cifra que bajó a los 102 en 2018 y que, según los responsables de Agalure, este año "se cerrará de nuevo con más de 100" usuarios.

PROBLEMA SOCIAL Y DEUDAS

A juicio de esta entidad, la ludopatía sigue siendo un "problema social vigente en la actualidad" que afecta cada vez más a una edad temprana. Estos se inician en el juego a través de las máquinas tragaperras con una media de edad de 19 años, "lo que significa que muchos comienzan a usarlas antes de los 18".

Otro dato destacado es el de las deudas que acumulan los ludópatas, una media de 24.000 euros en el área de A Coruña. Estos endeudamientos crean conflictos con las empresas de préstamos rápidos, con las familias o con los propios lugares de trabajo. Como consecuencia es frecuente la aparición de denuncias y problemas de tipo legal.

JÓVENES

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de la asociación radica en la adicción cada vez más temprana de los jóvenes, que presentan "problemas severos" de ludopatía.

La puja presencial sigue teniendo el mayor peso del problema con las tragaperras, la ruleta o las quinielas. Sin embargo, se está detectando un cambio significativo con el aumento del juego online en las apuestas deportivas, ha apuntado la organización.

También ha destacado el caso de la persona más joven que ha atendido, un niño de 11 años que llegó con una deuda acumulada de 1.900 euros, después de haberse enganchado de forma compulsiva a los videojuegos, a través de los que realizó múltiples compras.

DATOS

De acuerdo a los datos, los hombres representan un 89% de los casos registrados por Agalure, el 19% de los adictos son universitarios y el 29% tienen un trabajo fijo. No obstante, eso no significa que las mujeres no tengan problemas con el juego ya que, "por vergüenza" acuden menos que los hombres, ha concluido la entidad en este sentido.

Sin embargo, una vez se da el paso para acudir a rehabilitación, ésta "es para toda la vida" porque una persona que sufre ludopatía tiene que aprender a convivir con ella y seguir unas pautas de comportamiento para "evitar recaídas".

Agalure también envía un mensaje de aliento al decir que el 85% de los casos tratados salen de la ludopatía y logran tener una nueva vida sin que el juego vuelva a interferir en su desarrollo personal.