Un hombre se atrinchera en Oleiros, ataca a agentes y termina herido de bala al ser detenido por violencia machista

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre resultó herido de bala en la localidad coruñesa de Oleiros tras tratar de agredir a un agente de la Guardia Civil cuando iba a ser detenido como presunto autor de un delito de violencia de género.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la tarde de este pasado jueves sobre las 20.00 horas, cuando personal de la Comandancia de A Coruña procedió a entrar en una vivienda con el objetivo de arrestar al varón.

Esta persona habría cometido un quebrantamiento de una medida cautelar dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de A Coruña, Plaza seis, así como un segundo delito de violencia de género.

Ante la llegada de la patrulla, el ahora detenido comenzó a lanzar artificios pirotécnicos, uno de los cuales provocó el incendio de un coche oficial al introducirse por una de sus ventanillas. Ante la situación de riesgo creada, acudieron refuerzos.

Pese a todo, la conversación con el agente negociador fracasó, por lo que se procedió a entrar en la vivienda. En ese momento, lanzó un segundo artefacto incendiario contra los agentes intervinientes y acometió contra ellos con un arma blanca.

"Ante el riesgo para su vida, uno de los guardia civiles hizo uso de su arma reglamentaria", añaden desde la Benemérita.

De esta manera, el detenido resultó herido de bala, siendo atendido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital, donde permanece ingresado y estable, según las mismas fuentes consultadas por Europa Press.