La huelga arranca en Galicia con "importante seguimiento" en sectores estratégicos y cargas policiales

Varias personas durante los piquetes organizados por la huelga general en el primer turno de Alcoa, a 11 de noviembre de 2026, en San Cibrao, Lugo, Galicia (España). La huelga afectará a la automoción, montajes e industrias auxiliares. No hay servicios mí - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga general arranca en Galicia con "importante seguimiento" en sectores estratégicos como la automoción y naval, así como otros más sindicalizados, y cargas policiales en A Coruña y Santiago que CC.OO. tilda de "excesivas".

En un comunicado, esta central destaca el seguimiento en los turnos nocturnos, con paros "importantes" y denuncia cargas policiales "excesivas" en A Coruña y Santiago y el atropello de un miembro de un piquete informativo en Pontevedra.

"Los primeros datos de seguimiento de la huelga general en Galicia muestran un importante seguimiento, en especial en los sectores más sindicalizados, como los de la automoción y el naval", afirma.

También en otros sectores estratégicos la repercusión está siendo "relevante", según CC.OO., que cita transporte de viajeros y recogida de basura, en la que "prácticamente solo se están cumpliendo unos servicios mínimos" que la organización denuncia por "abusivos".

En la industria, sitúa el seguimiento en el entorno del 70%, con fábricas "paralizadas" en la "práctica todalidad" como Navantia Ferrol, GKN Driveline en Vigo y la conservera Profand y DS Smith en Vilagarcía.

También el polígono del Tambre, en Santiago, "permaneció cerrado totalmente durante doas horas esta mañana", en el momento de entrada de la mayor parte de los trabajdores.

Resalta como "destacable" la participación de los trabajadores en los puertos del Estado radicados en Galicia, con un seguimiento que ronda, según sus datos, el 60% en estas primeras horas de huelga.

En el transporte por carretera, un 80% de los trabajadores, de acuerdo con sus cifras, no está acudiendo a su puesto, un porcentaje que eleva al 100% en el caso de Monbús en Lugo.

En el sector ferroviario, también fija el seguimiento en el 70%, y en la recogida de basura lo sube al 80%. "Estos sectores, en todo caso, están marcados por los abusivos servicios mínimos impuestos por la Xunta y otras administraciones", insiste.

INCIDENCIAS

A través de la nota de prensa, CC.OO. lamenta algunos incidentes "no deseados", como el caos de un integrante de un piquete informativo en el polígono pontevedrés de O Campillo que, según relata, fue atropellado por un conductor.

El trabajador afectado, afiliado a Comisiones, tuvo que acudir al hospital de Montecelo con heridas que están siendo evaluadas.

Los hechos ocurrieron, de acuerdo con el relato de CC.OO., cuando el piquete realizaba su labor informativa "de manera pacífica" y este conductor decidió acelerar, de forma que el hombre quedó subido al capó durante unos metros hasta salir proyectado contra el suelo.

El sindicato puso en conocimiento de las fuerzas de seguridad este "lamentable incidente, instigado por el clima de tensión y desprecio que, desde la derecha, se viene generando hacia esta huelga general".

Además, asegura que se produjeron cargas policiales "desproporcionadas" en A Coruña en la entrada de Tranvías y en el polígono santiagués de Costa Vella. En la ciudad herculina, los agentes, apunta, utilizaron gas pimienta y causaron heridas a dos sindicalistas de CC.OO.