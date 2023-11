La huelga general convocada por la CIG en As Pontes cuenta con un "seguimiento masivo"

Huelga general convocada por la CIG en As Pontes (A Coruña) - EUROPA PRESS

El secretario xeral de la CIG asegura que este municipio es "la zona cero de la crisis industrial" en Galicia

FERROL, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha informado de un "seguimiento masivo" de la huelga general convocada en este municipio en solitario por el sindicato nacionalista, de cuatro horas de duración, de 11,00 a 15,00 horas. Esta movilización que ha sacado a la calle a más de un millar de personas.

"Esta huelga es un clamor popular", asegurado. "As Pontes es la zona cero de la crisis industrial que tenemos en Galicia" como consecuencia del cierre de la central térmica de Endesa, sostiene.

"No estamos ante una transición, sino que estamos ante una demolición, una reconversión industrial clásica que está dejando un daño importante", remarca Carril, "no solo en la actividad de producción energética, sino que también en aquellas empresas que fueron en su momento representativas de la industrialización, como Einsa".

Estas manifestaciones las ha realizado Carril en el mediodía de este jueves minutos antes de participar en una manifestación que ha recorrido varias calles de As Pontes y que se enmarca en la jornada de huelga general

"Es urgente que las administraciones públicas, el Gobierno gallego, el Gobierno español y el propio Ayuntamiento de As Pontes hagan lo imposible para evitar que esta transición, que es una reconversión y demolición, siga adelante", opina.

Al mismo tiempo también ha reclamado "frenar y al mismo tiempo evitar que Einsa siga siendo quien marque el ritmo, quien marque un calendario ante la inacción de los gobiernos" y que lo ha llevado a incidir en que "la población de As Pontes está dando esa demostración su convencimiento y reivindicación". Un ERE en Einsa Print que amenaza el empleo de 155 trabajadores.

Paulo Carril ha incidido en que "las promesas de un paraíso industrial para As Pontes no están siendo ciertas" y que "la velocidad con la que eso tiene que ser debería de ser tanta como la velocidad con la que se están produciendo los despidos", con "un futuro para el conjunto de los trabajadores". "Sin industria no hay futuro y ese es el recado y el llamamiento que queremos hacer a las administraciones para que se pongan las pilas", concluye.