Estación provisional de A Coruña, en la mañana de este martes, con huelga convocada en el sector - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga en el sector ferroviario ha suspendido 40 servicios en Galicia, entre ellos dos trenes regionales que debían circular entre A Coruña y Vigo y que estaban fijados como mínimos. Por su parte, CGT sitúa en el 80% la participación del conjunto de los trabajadores convocados al paro en la comunidad.

Los dos trenes que estaban fijados como servicios mínimos y que no salieron fueron el A Coruña-Vigo de las 5,30 horas y el Vigo-A Coruña de las 9,10 horas.

Fuentes de Renfe consultadas por Europa Press aseguran, al margen de ellos, la jornada en la comunidad gallega "está transcurriendo con un cumplimiento generalizado de los servicios mínimos en lo que va de mañana".

Así, entre los servicios suspendidos por la huelga destacan los trenes regionales --una treintena--, frente a los ocho de larga distancia que se ven afectados.

En el caso de los dos regionales entre A Coruña y Vigo que estaban previstos como servicios mínimos pero finalmente no salieron, sus viajeros fueron trasladados por carretera, según indican las fuentes de la operadora ferroviaria.

Renfe asume que en el contexto de estos paros, convocados para reclamar medidas que incrementen la seguridad en la red tras el accidente de Urda (Toledo), con 69 fallecidos, "pueden registrarse algunas demoras en algunas circulaciones".

Al respecto, indica que ha habilitado, como en ocasiones anteriores, anulaciones y cambios de billetes sin gastos para aquellos viajeros que prefieran desplazarse en otra fecha.

La huelga en Grupo Renfe ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España y durante todo el día (de 0,00 horas a 23,59 horas).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ahora dirige Carlos Cuerpo, estableció servicios mínimos que oscilan entre el 50% y el 75% en cercanías, en función de las franjas horarias, y que alcanzan el 72% en los servicios de alta velocidad y larga distancia.

POR CORREDORES Y TERRITORIOS

En un comunicado, Renfe afirma que la huelga convocada en el sector registra una incidencia "desigual por territorio", con mayor afectación en Cercanías Madrid y Rodalies.

En los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), según indica, se ha registrado un 12,2% de supresiones de servicios mínimos.

En los servicios públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia), los datos de Renfe reflejan un 37,84% de supresiones, con una afectación del 97,7% en Cercanías Madrid y del 40% en Rodalies.

La huelga convocada en el sector ha registrado un seguimiento en el grupo Renfe del 12,08% en la suma de los turnos de noche y mañana, de acuerdo con su información.

Por corredores, el nordeste (conexiones entre Madrid, Aragón y Cataluña) presenta el porcentaje más elevado de afectación, con un 21,4% de servicios mínimos suprimidos, todos ellos trenes de alta velocidad, según sus cifras.

Le siguen el corredor Levante y Mediterráneo (conexiones entre Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia), con un 13,3% de supresiones de servicios de AVE y Avlo y 244 viajeros afectados. En el corredor Norte (conexiones entre Madrid, Castilla y León, Galicia y Asturias), según Renfe, "no se han registrado supresiones".

Por ámbito territorial, en servicios públicos, en Galicia se han suprimido el 8,33% de los mínimos programados (porcentaje que se corresponde con los dos regionales afectados).