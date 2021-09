Identificadas 50 personas en un club de Outeiro de Rei (Lugo), abierto incumpliendo horario y aforo

LUGO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil identificó este fin de semana a 50 personas en un club de Outeiro de Rei (Lugo), abierto incumpliendo el horario y el aforo permitido y con muchas de las personas en su interior sin mascarilla.

Las identificaciones, según la información facilitada por la Benemérita, se produjeron en la madrugada del sábado al domingo,en torno a las cuatro de la madrugada.

Los agentes se desplazaron tras tener conocimiento de la apertura del local fuera del horario permitido. Ya en el club, identificaron a un total de 50 personas, que se encontraban la mayoría, en el momento del acceso de los agentes al establecimiento, sin mascarilla y aglomeradas.

Al respecto, la Guardia Civil remarca que "teniendo en cuenta que el 100 por 100 del aforo del local es de 43 personas, el mismo superaba con creces el permitido al ser éste de un 75 por ciento en el interior según la normativa vigente por covid". Asimismo, se estaba permitiendo el consumo de personas no convivientes en barra.

DENUNCIAS

Por todo ello, se formularon varias denuncias por incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias establecidas para la prevención de la propagación del covid.

Entre ellas, la apertura fuera del horario establecido, no llevar un registro de control del personal que accede al establecimiento, permitir la reunión de personas promoviendo una fiesta ilegal al estar fuera de hora, no poseer carteleria del aforo permitido y permitir el consumo en barra entre no convivientes, así como otras dos denuncias al decreto de hostelería.

Asimismo, se formulan denuncias por no utilizar la mascarilla, faltas de respeto a agentes de la autoridad y denuncias a clientes por tenencia de sustancias estupefacientes.

La Guardia Civil incide en que "era conocida la impunidad con la que este local abría sus puertas fuera de hora, llegando un autobús en torno a las 03,45 horas con un elevado número de personas en su interior".