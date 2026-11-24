SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia en Galicia manejó en 2025 un presupuesto de algo más de 90 millones de euros, de los que la mayor parte los recibió a través de las aportaciones voluntarias de los fieles y de la campaña de la Renta.

Así se refleja en la Memoria de Actividades de la Iglesia en Galicia correspondiente al ejercicio 2025, presentada este martes en Santiago de Compostela.

Según recoge este documento, la mayor parte de los ingresos proceden de las aportaciones voluntarias de los fieles, en las que se incluyen las colectas, que entregaron 28,1 millones de euros en 2025; y de los recursos obtenidos a través de la asignación tributaria, que fueron de 27,1 millones. Estas dos partidas agrupan algo más del 61% de los fondos que recibe la Iglesia en Galicia.

A mayores, se ingresaron 15,8 millones a través del patrimonio y de otras actividades y 13,9 millones por servicios, subvenciones y aportaciones de otras instituciones. Hubo, además, algo más de 5 millones de ingresos extraordinarios --enajenaciones de patrimonio, subvenciones de capital y otros ingresos--.

En el capítulo de gastos, la Iglesia destinó 20,6 millones a acciones pastorales y asistenciales, 21,8 a conservación de edificios y gastos de funcionamiento, 12,9 a retribución del clero, 11,5 a retribución del personal seglar y algo más de tres millones a sus centros de formación.

A mayores, un total de 8.082.953 euros fueron gastos extraordinarios, que se destinaron a construcción de templos o rehabilitación de edificios, entre otras cuestiones. En conjunto, las cuentas de la Iglesia en Galicia presentan un superávit de algo más de 12 millones de euros.

CASI 100.000 PERSONAS ATENDIDAS

En el ámbito de la actividad caritativa y asistencial, los más de 1.000 centros asistenciales y sociales de la Iglesia en Galicia atendieron durante 2025 a 97.949 personas.

Más en concreto, las casas para ancianos, enfermos crónicos o personas con discapacidad atendieron a 5.571 personas; los centros de menores, jóvenes o de tutela a la infancia, a 5.967; los centros de atención a inmigrantes y refugiados, a 762 usuarios, y los centros de rehabilitación para drogodependientes, a 760.

Además, 5.755 personas resultaron beneficiarias de la actividad de los centros para promover el trabajo y 4.342 mujeres fueron beneficiarias de los centros de promoción de la mujer y para víctimas de violencia de género. También hubo 53.201 beneficiarios de los centros para mitigar la pobreza y 2.664 en los centros para la defensa de la vida y de la familia.

CÁRITAS Y OTROS PROGRAMAS

Cáritas Diocesana invirtió algo más de 19 millones de euros en sus actividades, que incluyen la atención a necesidades básicas para personas en situación de pobreza o exclusión, programas de empleo, vivienda, apoyo a familias y acompañamiento a personas migrantes.

En el ámbito penitenciario, siete capellanes y 60 voluntarios pusieron en marcha 24 programas del área social, jurídica y religiosa. El programa de acogida para personas privadas de libertad mantiene activas nueve casas, por las que pasaron ese año 272 personas.

A mayores, la memoria recoge la actividad en centros hospitalarios, donde se impartieron 11.548 sacramentos y se dio la comunión a 6.418 enfermos; y en el ámbito del mar, con 418 personas atendidas.

La campaña de propagación de la fe 'Domund' recaudó 638.611 euros, meintras que Infancia Misionera se hizo con 111.236 euros y San Pedro Apóstolo algo más de 171.000 euros. Hay en activo 263 misioneros gallegos, de los que 110 pertenecen a la archidiócesis de Santiago.

EDUCACIÓN RELIGIOSA Y SACRAMENTOS

Durante la presentación de la memoria también se han destacado las cifras de la educación religiosa en Galicia, compuesta por más de 100 centros concertados, en los que estudian 48.063 alumnos. Los 1.324 profesores de religión en Galicia imparten esta materia a algo más de 149.000 alumnos.

En cuanto a los sacramentos, en 2025 se registraron 7.396 bautizos, 8.410 primeras comuniones, 3.990 confirmaciones y 1.253 matrimonios religiosos en la Comunidad.

En el ámbito patrimonial, se destinaron 1,7 millones de euros a proyectos de construcción o rehabilitación en Lugo, 2,2 millones a proyectos de la diócesis Tui-Vigo; 3,7 millones en la archidiócesis de Santiago; 1,05 millones en Mondoñedo-Ferrol y 935.336 euros en Ourense.

La Catedral de Santiago recibió unos tres millones de visitantes, mientras que la de Lugo recibió 60.000, la de Ourense 43.325; la de Tui 42.386 y la de Mondoñedo-Ferrol 24.360. En el caso de Santiago, se entregaron a lo largo de ese año 530.717 compostelas.