El Imserso vive su 'día grande' con colas desde las ocho de la mañana y destinos agotados:"Galicia siempre es la última"

Colas en una agencia de viajes de Santiago por los viajes del Imserso - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Imserso ha vivido su 'día grande' con numerosas personas haciendo cola desde las ocho de la mañana y una gran cantidad de destinos agotados. Fuera de los locales la frustración crece: "todos los años igual, Galicia siempre es la última en elegir".

"Esto es una vergüenza, una tomadura de pelo", ha exclamado uno de los acreditados para la segunda jornada del Imserso, en la que las complicaciones para escoger el destino deseado y las "plazas insuficientes" son constantemente citadas por las personas de la cola.

Todos coinciden en "a ver lo que queda" aunque sin "muchas esperanzas". Algunas jubiladas, como Purificación, ya tienen la vista puesta en las próximas semanas. "Yo después miro en Internet, porque el primer día es un poco imposible conseguir viajes, ya ves la cantidad de gente que hay", ha explicado.

Entre sus preferencias se encuentra la costa de Barcelona o alguna capital de provincia, "por ejemplo Sevilla o Navarra". "Yo soy viuda y llevo ya varios años en el Imserso. Siempre que puedo hago tres o cuatro viajes al año", ha comentado.

Aunque esa posibilidad parece desvanecerse, "con hacer un viaje me doy con un canto en los dientes", ha expresado Dolores, quien ha señalado que "siempre le toca escoger viaje en la segunda tanda". Un método cuestionado por la gran mayoría, que consideran que "es injusto y debería de rotar".

"Cada comunidad tiene sus viajes lo que pasa es que somos muchos para un cacho de carne", ha subrayado Marisa, añadiendo que "hay ochocientos mil y pico plazas y cinco millones de jubilados".

En este contexto, el director de la agencia de viajes Btravel, José Manuel Rivas, ha señalado que en este momento las disponibilidades están "totalmente agotadas", así que lo que hacen es decirle a la gente que de vez en cuando pase por aquí para echar un vistazo por si hay alguna plaza que aparece.

"Lo que intentamos fundamentalmente es que donde podamos conseguir una plaza, reservarla y después si el cliente la quiere bien y si no, pues la cancelamos", ha ampliado. En palabras de Rivas, "ya no es cuestión de escoger, sino un poco de lo que haya".