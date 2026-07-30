SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión causa retenciones en la AP-9 a su paso por Pontedeume (A Coruña), según recoge la Dirección General de Tráfico. En concreto, el 112 Galicia ha informado de que el vehículo ardió por completo y ya ha sido retirado.

Por otro lado, consultado por Europa Press, ha detallado que el fuego se registró en el kilómetro 18 de la AP-9F en sentido A Coruña y no hubo heridos.

Con todo, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de Betanzos.