Un incendio originado en un sofá calcina la planta baja de una vivienda en Noia (A Coruña)

Un incendio en una vivienda unifamiliar de Noia (A Coruña) calcina su planta inferior, a 6 de septiembre de 2026. - GES DE BOIRO

A CORUÑA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en un sofá al amanecer de este domingo en una vivienda unifamiliar de Noia (A Coruña) ha calcinado la planta baja y el humo causado ha afectado al resto del inmueble. Pese a todo, ninguna persona resultó herida.

El 112 Galicia recibió la alerta por este incidente a las 06.50 horas. Según fuentes del GES de Noia, la llamada procedía de un hombre que indicó que había un incendio en la casa en la que vivía su expareja. Un rato después de la llegada de los efectivos, se personó allí y les explicó que se había quedado dormido en el sofá con un cigarrillo encendido.

La vivienda, de dos plantas, está ubicada en Camiño Sacramental, en la parroquia noiesa de Obre. Hasta allí también se desplazaron el GES de Boiro y la Guardia Civil. A la llegada de los servicios de emergencias, se comprobó que estaba cerrada y que había humo desde el interior.

Para acceder a ella, cortaron la verja perimetral y atravesaron la puerta, que estaba abierta. El foco del fuego se localizó en una sala de estar, en la que había una gran cantidad de llamas porque tenía muebles de madera maciza. También había una importante carga de humo en toda la vivienda.

Una vez comprobaron que no había nadie en su interior, procedieron a la extinción, la ventilación del interior por acumulación de gases y humo y la refrigeración de las paredes. De ahí a poco, apareció el alertante, que explicó lo que había pasado. La Guardia Civil se encarga de la investigación para esclarecer lo sucedido.