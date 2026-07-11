Una incidencia ferroviaria en señales entre Ordes y Santiago causó retrasos de 20 minutos este sábado

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de la estación de trenes, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España). - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una nueva incidencia ferroviaria, consistente en una avería en señales entre Ordes y Santiago, ha causado esta mañana retrasos en trenes de larga y media distancia (LD y MD, respectivamente) de una media de 20 minutos, según las estimaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La entidad estatal informó a las 10.25 horas de la avería --que afectó a ambas vías-- y, en torno a una hora después, indicó que ya había finalizado. "Queda reparada la avería y se restablece la circulación normal", publicó en su cuenta de 'X'.

Esta se suma a la ocurrida en O Irixo (Ourense) el miércoles y que causó importantes retrasos. Además, esta nueva incidencia ha ocurrido en el primer día de recuperación del servicio desde A Coruña, donde en las últimas semanas todos los trenes fueron sustituidos por transporte por carretera por las obras que se están acometiendo sobre la futura Estación Intermodal.

Por ejemplo, uno de los trenes afectados fue el MD que salía desde A Coruña a las 09.00 horas, uno de los primeros que partía desde la terminal herculina desde la interrupción iniciada el 26 de junio. El convoy tenía prevista su llegada en torno a las 09.30 a Santiago, pero no lo hizo hasta pasadas las 09.50.