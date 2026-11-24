Archivo - Operarios trabajando entre alambiques en la fábrica de cerveza artesanal 'La Virgen', en Las Rozas (Madrid, España), a 9 de noviembre de 2019. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

Los precios industriales se dispararon un 18,4% en octubre en Galicia en relación con el mismo mes de 2025, tasa 1,5 puntos inferior a la de la media, según los datos que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la inflación industrial se sitúa en la comunidad gallega justo por debajo de la media, y empatada con la de Castilla-La Mancha.

En el conjunto estatal, los precios de la industria se dispararon un 19,9% en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la de septiembre y la más elevada desde noviembre de 2022, impulsados por el coste de la energía.

Con la tasa interanual del décimo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena ocho meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en octubre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 2,6 puntos, hasta el 53,1%, la más alta desde septiembre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

En concreto, los precios de las coquerías y el refino de petróleo se dispararon un 79% interanual en octubre, mientras que los precios del suministro de energía eléctrica y gas aumentaron un 47,4% respecto a octubre de 2025.

Junto a la energía, también los bienes intermedios elevaron su tasa interanual en octubre, en este caso en 1,2 puntos, hasta el 8,7%, por el aumento de los precios en la fabricación de productos químicos básicos.

Excluyendo la energía, los precios industriales aumentaron su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 4%, situándose 15,9 puntos por debajo del índice general.

En los diez primeros meses del año, la inflación industrial ha subido una media del 20% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo acumulando un alza del 84,3% y el suministro de energía eléctrica y gas, del 47,4%.

TODAS LAS COMUNIDADES ELEVAN

La inflación industrial registró en octubre tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas.

Los mayores incrementos de los precios industriales se dieron en Canarias (+48,7%), Asturias (+47,3%), Baleares (+43,6%), Andalucía (+31,2%) y Murcia (+24,2%).

Por su parte, los menores aumentos en los precios industriales los registraron Extremadura (+7,2%), Cantabria (+9%) y Castilla y León (+10,8%).

LOS PRECIOS SUBEN UN 1,7% MENSUAL

En valores mensuales (octubre sobre septiembre), la inflación industrial subió un 1,7% tras encarecerse un 7,2% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 2,2% los precios de la fabricación de productos químicos y de productos para la alimentación animal.

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios del refino de petróleo (-0,4%) y de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (-0,6%).