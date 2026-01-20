Ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido en Ribeira en noviembre por agredir a su padre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Ribeira Nº1 ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido en noviembre por agredir a su padre en Ribeira.

Según informan fuentes judiciales, el joven ha pasado este martes a disposición judicial tras ser dado de alta hospitalaria. Está investigado por tentativa de homicidio.

Los hechos tuvieron lugar el 1 de noviembre y, según informaban fuentes cercanas al caso a Europa Press, el hombre había sido detenido tras supuestamente agredir a su padre con un arma blanca. El suceso tenía lugar en plena calle, en Vixán, en la parroquia de Carreira.

La discusión habría empezado en el interior de la vivienda y habría finalizado con la agresión en el exterior, de la que informaron algunos vecinos.