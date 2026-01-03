Inmobiliarias gallegas ven contención de precios con mercado tensionado pero con menor oferta de alquileres

Archivo - Un cartel de 'Se Vende' de una inmobiliaria en Ourense - Agostime - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las administraciones encaran un nuevo año con la problemática de la vivienda entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas y con la puesta en marcha de medidas para impulsar la protegida, facilitar el acceso al mercado de otras existentes y limitar los precios.

Mientras, desde el sector inmobiliario, consultados sobre la declaración de mercado tensionado en A Coruña -- la única vigente por ahora -- afirman que hay cierta contención de precios, pero con menor oferta de pisos de alquiler.

Y es que el contexto actual es de discrepancia sobre si la declaración de mercado tensionado funciona, sea la existente en A Coruña, en estudio en Vigo y a la espera de que se concrete en Santiago, con la nueva documentación que ultima el consistorio tras alegar la Xunta que la primera estaba incompleta, algo rechazado desde el gobierno local.

"Los precios no han subido", insistió recientemente la alcaldesa herculina, Inés Rey, al aludir a una bajada "muy ligera" frente a la Xunta, que insiste en que "la declaración de mercado tensionado no es la solución" ni una medida "eficaz".

El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García, en declaraciones a Europa Press, sostiene que "desde su declaración bajaron muy ligeramente los precios un 0,4%, pero desaparecieron del mercado más del 50% de las viviendas en relación con los contratos firmados en el mismo período del año pasado".

Junto a la colaboración entre administraciones, argumenta que para la Xunta las medidas pasan por otorgar garantía jurídica a los propietarios para que pongan viviendas en alquiler, además de incrementar el parque de vivienda, tanto protegida como libre. "Y se utilice como un regulador y medida de contención de los precios", añade.

PISOS EN EL MERCADO

Desde la Asociación Gallega de Inmobiliarias (Agalin), su presidenta, Emma Martínez, sobre A Coruña se remite al Observatorio da Vivenda de Galicia, "que señala que en los cuatro meses posteriores a la declaración el número de contratos de alquiler nuevos cayó aproximadamente un 38% en comparación con el mismo periodo del año anterior y las fianzas depositadas también reflejan esa caída en actividad".

"Es un dato que no nos sorprende ya que hemos notado que muchos propietarios, al finalizar su contrato de arrendamiento de vivienda, prefieren ponerla en venta o dedicarla al alquiler de temporada".

"Es muy difícil calcular si hay más o menos pisos para alquilar, porque muchos de ellos no salen al circuito comercial o están publicados solo unas horas ya que hay mucha más demanda que oferta", apostilla no obstante.

SITUACIÓN EN SANTIAGO Y VIGO

Cuestionada si ven un rebaja en los precios de alquiler en A Coruña, afirma que "se han contenido, pero con una disminución de la oferta". Respecto a Santiago y Vigo, y con referencia al último informe de Agalin de septiembre de 2025, indica que la primera "ha visto aumentar con fuerza la oferta de alquiler, pero con una clara pérdida de vivienda asequible".

"En Vigo, aunque el número de pisos en alquiler se ha estabilizado ligeramente en el último cuatrimestre, el mercado se ha desplazado claramente hacia precios altos: casi seis de cada diez alquileres superan los 900 euros, el crecimiento de la oferta no se traduce en alquileres accesibles, sino en una subida generalizada de precios", sostiene.

INICIATIVAS MUNICIPALES

Todo esto con iniciativas municipales. En Vigo sostienen que han impulsado un Observatorio de la Vivienda, en colaboración con la UVigo, para realizar un diagnóstico y proponer medidas de correción.

A ello, añaden un plan de choque dotado con once millones para facilitar el acceso a la vivienda; el impulso de la Empresa Municipal de la Vivienda, con la gestión de construcción de pisos, y un plan para adquirir otras y bajos para vivienda pública.

Mientras en A Coruña insisten en la cooperación entre administraciones en esta materia y en avanzar en el proceso iniciado de promoción de vivienda para colectivos con más dificultades, en Santiago avanzan para solicitar de nuevo a la Xunta la declaración de mercado residencial tensionado, tras entender por parte de esta que la primera no aportaba todo lo necesario, algo cuestionado desde el consistorio.

Así, para el 12 de enero ha convocado una reunión de la mesa sectorial de vivienda para evaluar la nueva documentación, "ya preparada" y presentarla, una vez pasado el plazo de exposición pública y alegaciones. En ella, han explicado, se incorporan datos procedentes de fuentes oficiales autonómicas y estatales. También se incluye un plan de medidas correctoras.