Interceptado un vehículo que circulaba en sentido contrario por la N-525, en Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado un vehículo que circulaba en sentido contrario en el kilómetro 337,5 del la carretera N-525, en la glorieta en la que confluyen los accesos a las autopistas AP-9 y AP-53, en Santiago de Compostela.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado sábado, día 28 de marzo, cuando una patrulla que se encontraba auxiliando a un vehículo averiado en el acceso a la autopista fue alertada de la presencia de turismo próximo al lugar, transitado en sentido contrario al flujo de circulación establecido.

Ante el riesgo incrementado por ser una glorieta con visibilidad reducida y elevada intensidad de tráfico, uno de los guardias civiles se introdujo en el vehículo oficial, situándolo en la trayectoria del turismo, logrando su detención sin que se produjeran daños; evitando con ello la posibilidad de colisión frontal con otros usuarios de la vía.

Los guardias civiles actuantes verificaron que el error se debió a una posible distracción o errónea interpretación de la señalización por parte del conductor, descartando cualquier intencionalidad, así como la influencia de alcohol o drogas, al arrojar resultados negativos en las pruebas a las que fue sometido.

La Guardia Civil procedió a la confección del correspondiente boletín de denuncia por supuesta infracción muy grave al Reglamento General de Circulación, conllevando una sanción de 500 euros y la detracción de 6 puntos del crédito asignado en el permiso de conducir en caso de ser ratificada.

El Sector de Tráfico de Galicia insiste en la necesidad de mantener en todo momento una atención permanente a la conducción, evitando cualquier tipo de distracción al volante.