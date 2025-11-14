Intervenidos en el puerto de Vigo tres contenedores con 60.000 bolsos falsificados destinados a una empresa portuguesa

Algunos de los 60.000 bolsos intervenidos en tres contenedores en el puerto de Vigo, que procedían de China y tenían como destino Portugal - GUARDIA CIVIL/ADUANAS

VIGO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del servicio fiscal de la Guardia Civil de Pontevedra y funcionarios de Aduanas se han incautado de más de 60.000 bolsos falsificados que fueron localizados en tres contenedores inspeccionados en el puerto de Vigo.

La intervención se produjo el pasado martes, cuando se realizaba una inspección de mercancías. Los tres contenedores procedían de China y fueron revisados por personas de la Agencia Tributaria y de la Compañía Fiscal de la Guardia Civil del Puerto de Vigo.

En la declaración presentada a la Aduana, figuraba que la mercancía iba dirigida a una empresa de Portugal, por lo que parece que el destino final era el mercado luso. Parte de los bolsos, que simulaban ser de diferentes marcas de lujo, aparecían ya con la marca falsa pegada o cosida.

El resto de productos imitaban la forma de modelos concretos de bolsos de estas marcas y portaban, aún sin coser, los logotipos. Con esta partida, suman ya casi 100.000 unidades de productos falsificados intervenidos en los últimos meses.

En aplicación de la normativa aduanera, cuando la Aduana detecta estos envíos que vulneran los derechos de propiedad industrial (marcas y patentes), paraliza el envío y alerta a los titulares de las marcas, para que puedan defender sus derechos interponiendo las correspondientes demandas.