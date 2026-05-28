Intervienen en Foz (Lugo) 36 kilos de besugo que no alcanzaba la talla mínima reglamentaria - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con gardacostas de la Consellería do Mar, han intervenido en Foz (Lugo) 36 kilogramos de besugo que no alcanzaba la talla mínima reglamentaria. En concreto, la actuación policial se ha desarrollado este miércoles en el kilómetro 34 de la carretera nacional N-642.

Todo ello en el marco de los controles conjuntos que habitualmente realizan las patrullas del servicio de protección de la naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo y los inspectores del Servicio de Gardacostas de la Xunta.

En esta ocasión, una patrulla del Seprona y un inspector del servicio de Gardacostas con base en Celeiro inspeccionaron la carga de un camión que transportaba pescado con destino a Santander y encontraron diez cajas con 76 ejemplares de besugo en su interior, de los cuales 72 no alcanzaban la talla mínima reglamentaria.

Como resultado de la actuación se procedió a la intervención del pescado, así como a la confección del acta de denuncia por una supuesta infracción de la normativa pesquera de Galicia, que será remitida a la Consellería do Mar.

Con todo, el Instituto Armado ha informado en un comunicado de que los ejemplares intervenidos se han entregado a la residencia y centro de día de Foz y al centro de menores San Aníbal de Burela.