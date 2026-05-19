Investigada una mujer tras intervenirle cocaína, metadona y una pistola simulada en A Guarda (Pontevedra)

Intevervenido en A Guarda. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Guarda (Pontevedra) investiga a una mujer a la que le intervinieron 10 gramos de cocaína y una pistola simulada oculta en una mochila.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos sucedieron el 3 de mayo cuando una patrulla, que estaba de servicio, observó a un vehículo que estaba mal estacionado y obstaculizaba la salida de otros. El vehículo es conocido por los agentes por ser propietario un varón con antecedentes de esta localidad.

De esta forma, le comunicaron que lo retirase y el hombre alegó que no tenía las llaves y estaba esperando a que su hermano se las llevase. Los agentes observaron que en las inmediaciones había 10 personas toxicómanas de la localidad y se encontraban en una actitud nerviosa y alterada hacia los agentes.

En el interior del vehículo los agentes observaron una mochila negra que se encuentra abierta, en la que apreciaron una pistola, así como varios estuches cerrados en la parte trasera del vehículo.

De esta forma, cuando los agentes actuantes se están entrevistando con la otra patrulla se persona en el lugar una mujer, también conocida de la zona y con antecedentes policiales.

Abrió el vehículo, se introdujo dentro y arrojó al suelo una bolsa de plástico de color blanco. Los agentes comprobaron que es una bolsa que contiene en su interior una sustancia de color blanco (supuestamente cocaína), arrojando un peso aproximadamente de 10 gramos.

Además, le preguntaron si la mochila era de su propiedad y la mujer manifestó que sí. Por ello, realizaron una inspección y encontraron en su interior una pistola de fogueo pudiendo ser utilizada como arma simulada a modo intimidatorio y 745 euros en billetes de 50 euros, de 20 euros, de 10 euros y de 5 euros, así como 16 pastillas de metadona de seis miligramos.

La mujer está investigada por un posible delito de tráfico de drogas y una denuncia a la ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana por tenencia de un arma simulada.

Las diligencias fueron enviadas al Tribunal de Instancia, sección civil plaza número 1 de Tui, donde comparecerá la investigada cuando sea citada.