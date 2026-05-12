Investigada una persona por siete robos con fuerza en garajes de Ames (A Coruña)

Una de las bicicletas robadas en Ames. - GUARDIA CIVIL DE A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Milladoiro-Ames investiga a una persona como presunta autora de siete delitos de robo con fuerza en el grajes comunitarios de Bertamiráns.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, las indagaciones de la operación 'Nitram' comenzaron a finales de marzo tras detectarse un repunte de este tipo de robos, ya que se produjeron de manera sucesiva en un intervalo de apenas 15 días.

Así, el objetivo principal de las sustracciones eran bicicletas de alta gama, ciclomotores y motocicletas, seleccionando generalmente los efectos que presentaban un alto valor en el mercado.

Los agentes constataron, durante al análisis de las denuncias, un patrón común en el método usado, y es que los delitos se realizaban siempre en horario nocturno.

Para acceder a los inmuebles manipulaban los mecanismos de apertura de los portales exteriores de vehículos, forzando tanto las cerraduras físicas como los sistemas eléctricos de entrada.

La fase de explotación de la operación tuvo lugar el 6 de mayo, cuando los investigadores localizaron a la persona implicada en la ciudad de Ourense, donde estaba de forma temporal.

La Guardia Civil recuperó la mayoría de los efectos sustraídos y los entregó a sus legítimos propietarios y realiza gestiones para determinar la procedencia de otros objetos intervenidos. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Santiago de Compostela.