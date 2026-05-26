Investigada una vecina de Santiago por malos tratos y hurtos a residentes en centros de mayores - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro Ames (A Coruña) ha investigado a una mujer de 45 años de edad, vecina de Santiago de Compostela, como presunta autora de varios delitos continuados de hurto y malos tratos a personas de avanzada edad y dependientes residentes en centros de mayores.

La operación 'Magpie' se inició a principios del pasado mes de marzo tras tener conocimiento, a raíz de una denuncia, de la sustracción de diversas joyas a los residentes de un centro de mayores.

A medida que avanzaron las pesquisas, la Guardia Civil comprobó que la presunta autora era una trabajadora del propio centro, encargada del cuidado directo de personas mayores y grandes dependientes.

Asimismo, los investigadores averiguaron que varias de las joyas sustraídas habían sido vendidas en casas de empeño de un municipio limítrofe y, tras un análisis de los registros de estos establecimientos, se constató que la investigada venía realizando estas ventas de manera continuada desde el año 2023, obteniendo un beneficio económico que superaría los 12.000 euros.

La actividad delictiva coincidía con el desempeño de sus funciones laborales en diferentes centros gerontológicos en los que se habían producido sustracciones de idéntica naturaleza: tres de ellos ubicados en Santiago de Compostela y uno en Teo.

Con todo, la investigación permitió determinar que la presunta autora aprovechaba la intimidad de las labores cotidianas de aseo, alimentación y cuidado para sustraer los efectos de valor. Asimismo, se constató que llevaba a cabo un trato "degradante y abusivo" hacia las víctimas en el transcurso de sus tareas diarias, "menospreciando su dignidad".

La operación ha culminado con la identificación e investigación de la autora, a la que se le atribuyen de forma acreditada un total de siete delitos de hurto y dos delitos de malos tratos.