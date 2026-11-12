Investigadas dos personas por supuesto delito de usurpación de bien inmueble tras ocupar una vivienda en Castro de Rei

Investigadas dos personas por supuesto delito de usurpación de bien inmueble tras ocupar una vivienda en la localidad lucense de Castro Riberas de Lea - GUARDIA CIVIL

LUGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos personas como presuntos autores de un delito de usurpación de bien inmueble tras la ocupación de una vivienda unifamiliar en la localidad de Castro Ribeiras de Lea, en el municipio lucense de Castro de Rei.

Tal y como ha informado la Comandancia a través de un comunicado, se tuvo conocimiento de los hechos después de que un vecino de la zona alertase el pasado mes de octubre de la presencia de varias personas en el interior de una vivienda que llevaba años deshabitada.

Así, los agentes se personaron en el lugar y comprobaron que el inmueble estaba ocupado por tres personas de entre 45 y 57 años de edad, que manifestaron que habían alquilado la vivienda por un importe de 200 euros al mes. Sin embargo, el titular del inmueble presentó una denuncia al día siguiente en la que señalaba que "en ningún momento" había arrendado ni autorizado su ocupación.

Tras las comprobaciones realizadas, la Guardia Civil constató que la vivienda disponía de suministro de agua y electricidad, a pesar de llevar "varios años deshabitada", e instruyó las diligencias correspondientes, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.